Elezioni regionali, il Pd si mobilita per Caterina Chinnici: due giorni di "Presidenziali 2022 day" - Tempostretto

L'obiettivo è far registrare il più alto numero possibile di elettori in vista delle primarie del 23 luglio. All'iniziativa aderiscono 21 Comuni

Il Partito Democratico si prepara alle primarie di centrosinistra del prossimo 23 luglio, con cui si sceglierà quale sarà il candidato da presentare in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. Il Pd, a sostegno di Caterina Chinnici, organizza due giorni di “Presidenziali 2022 day”, in modo tale da coinvolgere più comuni nell’area di Messina e far registrare il più alto numero di elettori possibile a una settimana dal voto.

La proposta è stata avanzata dal segretario provinciale Nino Bartolotta e hanno aderito già 21 Comuni. Oggi, sabato 16, e domani, domenica 17 luglio, il Pd quindi scenderà in piazza per coinvolgere gli elettori. L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dalla stessa Caterina Chinnici, che al termine dell’incontro dei circoli, organizzato online, ha voluto ringraziare tutti e ha esaltato la forza del gruppo e dello stare insieme.