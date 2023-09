Elezioni rettorato, Limosani: "Dopo la risposta della ministra servono un calendario e certezze" - Tempostretto

"Abbiamo appreso direttamente dalle parole della Ministra che la proroga ai rettori non ci sarà e che non sono previste novità in tal senso a breve e medio termine"

MESSINA – “La risposta della ministra Bernini a un’interrogazione parlamentare presentata per ottenere chiarezza su un’eventuale proroga del mandato dei Rettori in scadenza, mette a mio avviso un punto definitivo su questa vicenda”. A parlare è il professore Michele Limosani, uno dei due candidati al rettorato, insieme alla professoressa Giovanna Spatari.

“La ministra ha detto di non avere ricevuto alcuna proposta a riguardo e che, in ogni caso – prosegue Limosani – un provvedimento di questo tipo passerebbe da un iter parlamentare (e, quindi, avrebbe tempi particolarmente lunghi che andrebbero ben oltre il 2024). In sostanza, abbiamo appreso direttamente dalle parole della ministra che la proroga non ci sarà e che non sono previste novità in tal senso a breve e medio termine. Preso atto di ciò, ribadisco la mia richiesta affinché vengano date certezze alla comunità accademica circa i tempi della presentazione dei programmi e del voto per eleggere il nuovo Rettore”.

“Ciò che conta, nell’interesse della nostra comunità – chiosa il professore – è avere un calendario, fissare le scadenze e avviare il confronto tra candidati in forma ufficiale. Mi auguro – conclude Limosani – che anche la prof.ssa Giovanna Spatari, la quale ha ufficializzato la propria candidatura nelle scorse settimane, condivida questa esigenza e si unisca alla mia richiesta, affinché possano essere garantiti i presupposti per un dibattito democratico ampio e approfondito, consentendo il pieno coinvolgimento di tutta la comunità accademica”.

