"Nessuna richiesta di proroga ai rettori" ma la ministra Bernini non l'esclude - Tempostretto

La ministra Bernini aggiorna in un question time sulla situazione delle Università in relazione al Pnrr: Cuzzocrea termina in aprile ma non è detto

MESSINA – La ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini risponde al question time del deputato Giuseppe Castiglione e chiarisce: “Non è arrivata al ministero alcuna richiesta di proroga ai rettori, in modo da venire incontro alle esigenze di realizzazione dei progetti del Pnrr”. Tuttavia, la stessa ministra, nel segno delle esigenze di continuità e stabilità del Piano nazionale per la ripresa e resilienza non esclude una proroga fino al 2026.

Di sicuro, il rettore Salvatore Cuzzocrea rimarrà alla guida dell’Università di Messina fino al mese di aprile 2024. Il resto è da vedere.

Ha dichiarato la ministra alla Camera dei deputati: “Non è pervenuta al ministero alcuna istanza formale relativa alla proroga di mandati ai rettori in scadenza prima del 31 dicembre 2026. Di conseguenza, non sono state approntate o predisposte concrete proposte al riguardo. E sarà cura del Parlamento condividere ogni eventuale misura in tale direzione”.

Nel frattempo, si entra nel vivo delle elezioni per il nuovo rettore, con la sfida tra Giovanna Spatari e Michele Limosani. E si attendono certezze sulla data del voto.

