Elly Schlein rassicura Accorinti: "Sì a un impegno contro il ponte" - Tempostretto

L'ex sindaco di Messina ha occupato stamattina la sede del Pd per chiedere "unità di tutte le opposizioni contro la grande opera"

Renato Accorinti ha occupato stamattina la sede del Partito democratico a Roma. E ha dichiarato: “Attendo una risposta chiara e compatta sul ponte sullo Stretto, senza tatticismi e strategie politiche individuali. Chiediamo unità di tutte le opposizioni. Non andrò via fino a quando non incontrerò la segretaria del Pd Elly Schlein”.

Quest’ultima ha poi incontrato l’ex sindaco di Messina, rassicurandolo: “Noi ci siamo, ti posso garantire il mio impegno contro il ponte. È importante, su questo, unire le forze. Se ci mettiamo insieme siamo forti, come sul salario minimo” (fonte Adnkronos).

