Elvira Amata dai Beni culturali al Turismo, cambio di deleghe con Scarpinato alla Regione - Tempostretto

Lo ha deciso il presidente Schifani. Per la deputata messinese solo due mesi all'Identità siciliana e poi lo scambio con il collega di FdI

Cambio di deleghe dopo solo poco più di due mesi. Due mesi, però, travagliati per la Giunta Schifani con il caso Cannes a condizionare sul piano politico le scelte e gli scontri con Fratelli d’Italia. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha disposto questo spostamento all’interno della Giunta regionale: la deputata messinese Elvira Amata ricoprirà l’incarico di assessora al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, mentre il suo collega di FdI, Francesco Paolo Scarpinato, si sposterà all’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

Proprio di Scarpinato, il 13 gennaio, Cateno De Luca e i suoi gruppi politici avevano chiesto le dimissioni: al centro delle polemiche l’affidamento a una società lussemburghese dell’evento “Sicily, Women and Cinema 2023”, in origine previsto al prossimo Festival del Cinema di Cannes. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Corte dei conti e il presidente Schifani ha preso le distanze.

Per Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all’Ars, “lo scambio di assessorati tra Scarpinato e Amata, che somiglia molto al ‘gioco delle tre carte’, è solo un trucco che non basta certo a nascondere la realtà: all’interno della giunta Schifani, dopo appena due mesi, si respira già un clima da separati in casa”.

Articoli correlati