Elvira Amata assessora nella Giunta Schifani: "Una nuova sfida ai Beni culturali" - Tempostretto

La deputata regionale messinese nella squadra al governo della Regione

Elvira Amata assessora nella squadra di Renato Schifani alla Regione siciliana. Mentre la Giunta Schifani si presenterà domani mercoledì 16 novembre, l’annuncio della deputata regionale messinese, e coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia con la parlamentare Ella Bucalo, su Facebook: “Una nuova sfida mi attende. Questa mattina ho firmato la nomina di assessora regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana. Sono grata al presidente, Renato Schifani, per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti e un grazie affettuoso e speciale al presidente Giorgia Meloni, al ministro Francesco Lollobrigida e al presidente del Senato Ignazio La Russa, che da sempre sono i pilastri dei miei ideali e del mio impegno politico”.

Continua l’ex capogruppo nella precedente legisltatura regionale: “Adesso tutti a lavoro. Mi avvarrò delle professionalità già presenti nel comparto dei beni culturali, nonché dei giovani e della loro creatività, con l’obiettivo di valorizzare significativamente l’enorme e prezioso patrimonio culturale della nostra isola”.

In una fase iniziale le ambizioni maggiori sembravano indirizzate sull’assessorato alla Sanità. E in questi giorni non sono mancati le fibrillazioni per la formazione del governo della Regione, con Schifani, Fratelli d’Italia e Forza Italia protagonisti di un acceso confronto a porte chiuse. Come Tempostretto, avevamo anticipato l’ingresso in Giunta dell’esponente di Fratelli d’Italia, già consigliera regionale ed eletta due volte consecutivamente nei listini del presidente.