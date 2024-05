Investe poliziotto e scappa, caccia all’auto pirata

Indagini in corso della polizia stradale per l'incidente in tangenziale

MESSINA – Sono le due di mattina quando un’auto tampona una moto sulla tangenziale. Il motociclista, un poliziotto, sudisce un duro colpo ma l’automobilista scappa e non presta soccorso. L‘incidente è avvenuto oggi prima dell’autogrill di Tremestieri. Il poliziotto si trova ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina.

L’agente ferito lavora a Reggio Calabria e stava tornando a casa. Le indagini sono in corso, da parte della polizia stradale, e si cerca di individuare l’auto. Ma l’operazione non è semplice in assenza di telecamere in molti punti.