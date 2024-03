Emergenza abitativa in città, Gioveni chiede un nuovo bando

Il capogruppo consiliare di Fdi, interviene sul diffuso del disagio abitativo, evidenziando la necessità di interventi immediati

MESSINA – Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollevato l’urgenza di varare un nuovo bando per l’emergenza abitativa in città. Questa richiesta arriva in seguito alle due delibere di Giunta, la n. 46 del 9 febbraio e la n. 69 del 20 febbraio, che hanno rimodulato le risorse del progetto Pinqua destinandole anche per l’emergenza abitativa e individuato Patrimonio S.p.A. ed Arisme come soggetti attuatori di secondo livello per l’acquisto di alloggi sul mercato.

Gioveni sottolinea che il disagio abitativo è un problema diffuso, non solo tra chi risiede in baracca, ma anche tra chi ha subìto sfratti non per morosità, ordini di sgombero, certificazioni di antigienicità dell’abitazione e disabili gravi nel nucleo familiare. Ha apprezzato l’iniziativa dell’Amministrazione di deviare parte delle risorse per affrontare l’emergenza abitativa, ma sottolinea che la domanda di assegnazione di alloggi è molto superiore alla disponibilità attuale.

Il consigliere evidenzia casi specifici di famiglie in situazioni precarie e sottolinea l’importanza di pubblicare al più presto un bando che consenta a tutte le famiglie in attesa di presentare istanze e accedere alle graduatorie. In conclusione, Gioveni afferma che non è più sostenibile procrastinare il varo del bando, considerando i tempi tecnici che serviranno per permettere ad Arisme e Patrimonio di acquistare gli alloggi sul mercato. L’emergenza abitativa in città richiede interventi immediati e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti.