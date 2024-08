Emergenza acqua a Messina: gli appelli dei cittadini

Alcune delle zone in sofferenza idrica

MESSINA – Tante le segnalazioni dei lettori sulla crisi idrica a Messina.

“Nel residence Acqualadroni, in Vico della Fregata n. 4, 147 famiglie sono rimaste senz’acqua per 7 giorni. Nemmeno mezz’ora nei serbatori. Finalmente le autobotti sono arrivate stamattina. Fino ad ora solo una famiglia, con una persona disabile, era stata rifornita due volte. E so di una cittadina, sempre ad Acqualadroni, che chiama il Coc da dieci giorni e si lava con le bottiglie comprate”.

“Buongiorno, conoscendo bene l’attenzione che avete sempre avuto verso la città e le problematiche di chi ci vive, mi sento nuovamente in dovere di informarvi. In sostanza, quest’erogazione idrica a giorni alterni nella zona in cui abito non funziona per nulla. Oggi sabato 17 agosto, giorno destinato all’erogazione della zona A, noi abitanti della via Uruguay, di fronte al bar Rizzo, sul viale Regina Elena, per la seconda volta successiva non riceviamo totalmente acqua e dovremmo anche stavolta chiamare il Coc per richiedere l’autobotte come già abbiamo fatto avanti. Questa situazione è diventata insostenibile,si sta protraendo a lungo e nel nostro condominio ci sono disabili,persone anziane allettate e bisognose di acqua per ovvie ragioni. Vi chiedo cortesemente di ricevere e girare il vostro grido di protesta a chi di dovere perché se crisi idrica c’è che ci sia un po’ per tutta la città e non che a patire siano sempre le stesse zone e le stesse persone”.

“Senz’acqua che vita è?”

“Da giorni, come da programma alternato, nel mio condominio sul viale regina Elena n.121 neanche una goccia di acqua, almeno al terzo piano. A quale santo dobbiamo votarci?”.

“Sono un’abitante di via Colombia, vicino via Brasile. Da tre giorni non arriva acqua. Siamo in zona in xona A e oggi avrebbe dovuto esserci l’acqua per riempire i serbatoi. Il Coc non sa dare dare risposte e l’Amam si dovrebbe vergognare”.

“Buongiorno vorrei fare un appello: da lunedì, al complesso Albachiara di Bordonaro, lotto F2, siamo senz’acqua. Il nostro amministratore richiede autobotti ma non bastano per tutte le famiglie. Abbiamo i serbatoi vuoti e, accanto, le altre zone hanno l’acqua. L’Amam ci mette in attesa. Per favore, ci potete aiutare, è un grosso disagio”-



“Perché non parlate dell’acqua che manca a Messina? Dicono che mettono l’acqua nelle zone A e B e non sono incluse tantissime zone come la nostra a Larderia e tutta la zona del sud. Chiamiamo il numero da loro indicato (090-22866, n.d.r.) e da sei giorni, se non più, ci vengono a dire che c’è un guasto. Se mettono l’acqua, la mettono neanche per un’ora. Così non è possibile riempire un serbatoio di trecento litri. Il tempo che si fa la lavatrice e si sistema la casa e il giorno dopo siamo a punto da capo. Si richiama per avere un’autobotte ma non arriva. La situazione è drammatica. Non ci sono neanche le fontane per fare rinfrescare i turisti”.

“Desidero, da cittadina messinese, capire come mai un condominio in via Francesco Sicuro n. 5 (viale Europa), che non ricade in nessuna razionalizzazione, quindi né in fascia A né in fascia B, ha coì tanti problemi. Abbiamo l’erogazione idrica a giorni alterni e, cosa ancora più grave, i serbatoi non si riempiono probabilmente perché la pressione non è sufficiente…Non è possibile nel 2024 avere questi problemi……mi rivolgo a voi dato che non sono riuscita ad avere nessuna risposta dall’Amam”.

La necessità di trovare soluzioni per la crisi idrica a Messina

Il piano di distribuzione controllata va avanti ormai dal 5 agosto ma rimangono i nodi strutturali. Quel 30% d’acqua in meno che Messina patisce in modo serio. Di sicuro, la macchina dell’assistenza va potenziata. Ma rimane il problema di fondo: come avere più acqua.

Ha sottolineato di recente il sindaco Federico Basile, chiedendo una maggiore tempestività da parte della Regione siciliana: “Stiamo ancora attendendo che s’esprima la cabina di regia regionale per quanto riguarda il pozzo Bufardo-Torrerossa. Abbiamo pure presentato l’istanza per la seconda procedura dei finanziamenti, per due miioni e quatrro, sempre nel campo d’interventi sulla rete idrica, e non abbiamo avuto risposte. E si tratta di questioni davvero urgenti”.

