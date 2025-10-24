 Emergenza cinghiali sui Nebrodi: "A Raccuja rischi per la raccolta nocciole"

Emergenza cinghiali sui Nebrodi: “A Raccuja rischi per la raccolta nocciole”

Alessandra Serio

Emergenza cinghiali sui Nebrodi: “A Raccuja rischi per la raccolta nocciole”

Tag:

venerdì 24 Ottobre 2025 - 17:00

La denuncia dei consiglieri di minoranza Adornetto e La Bianca

Raccuja – E’ ancora emergenza cinghiali sui Nebrodi e a Raccuja il fenomeno sembra peggiorare. A denunciarlo con una nota pubblica, è il consigliere comunale di opposizione Antonio Adornetto, che punta il dito contro l’amministrazione comunale accusandola di aver gestito la questione con “leggerezza e superficialità”, senza adottare misure efficaci per contrastare il fenomeno.

Raccolta delle nocciole a rischio

Adornetto spiega che i branchi di cinghiali continuano a scorazzare indisturbati nelle campagne, provocando gravi danni alle coltivazioni, spingendosi fino ai centri abitati e mettendo a rischio la sicurezza stradale e la pubblica incolumità. “La presenza sempre più frequente di questi animali selvatici vicino alle abitazioni ha già avuto pesanti conseguenze per gli agricoltori, tanto che – denuncia il consigliere – anche quest’anno i proprietari terrieri hanno rinunciato alla raccolta delle nocciole, con gravi ricadute economiche e sociali”.

“Una questione così importante e di forte interesse pubblico – si legge nella nota – avrebbe meritato una gestione più trasparente, partecipata e, soprattutto, competente. Purtroppo, l’amministrazione ha dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza della situazione, penalizzando il territorio e lasciando soli cittadini, agricoltori e allevatori”.

Interrogazione al sindaco

Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del gruppo consiliare di opposizione, le poche iniziative messe in campo dall’attuale Giunta, sottolinea Adornetto, “si sono rivelate inefficaci e, per di più, dispendiose per le casse comunali”.

Il consigliere conclude la sua nota invitando il sindaco Ivan Martella a seguire l’esempio di altri primi cittadini dei comuni viciniori, “che da tempo hanno attivato periodiche battute di contenimento, ottenendo risultati concreti e senza gravare in modo eccessivo sui bilanci comunali”.

L’emergenza cinghiali sui Nebrodi

Sulla stessa linea anche il capogruppo di opposizione Nino La Bianca, che ricorda come il proprio gruppo, nei mesi scorsi, abbia promosso una petizione sottoscritta da numerosi cittadini e inviata a diversi enti territoriali. “Un’iniziativa concreta e collaborativa – sottolinea La Bianca – che purtroppo non ha ricevuto il necessario riscontro”.

“Anche su questo tema – conclude – il nostro atteggiamento è sempre stato costruttivo e propositivo. Ma non possiamo restare in silenzio di fronte a un problema che sta danneggiando in modo irreparabile la nostra comunità”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Meteo. Brusca “scaldata” in arrivo, domenica picchi fino a +27°C ma durerà poche ore
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED