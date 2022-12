Emergenza Covid, saluti e bilanci: in 22 mesi un milione e 300mila dosi - Tempostretto

I risultati di quasi due anni al centro vaccinale della Fiera

MESSINA – Chiude l’hub vaccinale in Fiera con la contemporanea chiusura della struttura per l’emergenza Covid. Dopo 22 mesi di attività, il commissario Alberto Firenze ha salutato e tracciato un bilancio, con al fianco il commissario dell’Asp Messina Bernardo Alagna, la prorettrice dell’Unime, Giovanna Spatari, e direttrice del servizio per la Prevenzione dell’Asp, Edda Paino.

I numeri

“Questa è stata un’attività di squadra e quando mi sono insediato quasi 22 mesi fa avevo detto che la speranza era di normalizzare le attività – ha esordito Firenze -. Abbiamo costruito in tempi non sospetti il futuro post struttura commissariale insieme al dottor Alagna e alla dottoressa Paino”. Il commissario ha dato anche i numeri dell’attività. Solo per citare la campagna vaccinale contro il Covid, ci sono stati 15 centri vaccinali, 1.287.972 dosi somministrate (di cui quasi 17mila domiciliari e 13.720 pediatriche), 85 Comuni coinvolti e 430 eventi per incentivare la vaccinazione in tutto il territorio provinciale.

Alagna: “Bravi ad affrontare le emergenze”

Un’attività imponente, che ha coinvolto molti enti e di cui è soddisfatto anche il commissario Bernardo Alagna: “Oggi salutiamo il dottore Firenze e la struttura commissariale. Possiamo essere contenti della chiusura di questo centro vaccinale, le cose sono andate molto bene. Abbiamo iniziato a marzo 2021 in un momento molto difficile, ma siamo stati capaci ad affrontare le emergenze. Forse non è lo stesso per la quotidianità, se riuscissimo a fare lo stesso a livello di energie spese e sinergie potremmo migliorare molto i servizi. Lo sforzo fatto per incrementare la vaccinazione è stato coronato da numeri che testimoniano il successo della campagna”.

Dalla Fiera a via La Farina

“Non si interrompe l’attività dell’Asp – ha sottolineato Alagna – e si tornerà ai centri vaccinali Asp con la riapertura di una struttura sulla Via La Farina di cui diremo nei prossimi giorni. Non ci si ferma perché si chiude in Fiera, si tratta solo di un passaggio di consegne. Continueranno anche le varie campagne di sensibilizzazione in piazze e scuole”.

Spatari: “Lavoro di squadra”

Protagonista anche l’Università di Messina. La professoressa Spatari sottolinea l’importanza delle sinergie create: “La chiusura della struttura commissariale non significa che è finito tutto ma che fin qui ha messo in piedi una rete che oggi ci consente di utilizzare rapporti consolidati per perseguire il lavoro. Abbiamo dialogato con l’ufficio di prevenzione della dottoressa Paino, abbiamo condiviso con il commissario l’idea del coinvolgimento del territorio, abbiamo lavorato tutti insieme e l’università resterà a disposizione dell’Asp, si spera per attività preventive e non emergenziali. La rete adesso c’è e possiamo portarla avanti”.