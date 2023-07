Emergenza Criminalità. Irto (Pd) chiede potenziamento delle forze dell'ordine a Reggio - Tempostretto

"La risposta della Prefettura e delle forze dell’ordine è stata tempestiva ma i mezzi a disposizione e gli organici necessitano di un immediato incremento"

ROMA – Sul recente aumento dei fatti criminosi a Reggio Calabria, il senatore del Partito Democratico, Nicola Irto, attraverso una interrogazione ha chiesto ai ministri dell’Interno, della Difesa e degli Affari regionali “quali urgenti e tempestive iniziative di competenza intendano adottare» per prevenire e reprimere i “fenomeni esposti, anche attraverso un maggiore impiego di uomini delle forze dell’ordine e un aumento dei sistemi di sorveglianza, dispiegando tutte le forze necessarie ad affrontare” la pericolosa situazione dettagliata nello stesso atto parlamentare.

Il senatore Irto ha evidenziato che a Reggio Calabria si registra “un’escalation di criminalità che non è possibile tollerare”. È “evidente – ha osservato Irto – che il territorio sia nel mirino della delinquenza e, nel Comune di Reggio Calabria, è forte la preoccupazione” al riguardo. Nella sua interrogazione, il parlamentare del Pd e segretario dei dem calabresi ha sottolineato che, rispetto ai fatti rappresentati, “la risposta della Prefettura e delle forze dell’ordine è stata tempestiva ma i mezzi a disposizione e gli organici necessitano di un immediato incremento”, per “garantire una maggiore tranquillità della cittadinanza con presìdi di sicurezza in grado di gestire una situazione” da “considerare straordinaria ed urgente”.