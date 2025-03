“Emergenza idrica a Montepiselli da un mese”

Disagi nella contrada Vignata e in via Gelone. Amam al lavoro per risolvere ma da quattro giorni "l'acqua non arriva dopo 30 giorni difficili"

MESSINA – “Nella contrada Vignata e in via Gelone arriva un filo d’acqua da un mese. E da quattro giorni siamo senz’acqua”. Un cittadino della zona, a Montepiselli, parla di una quarantina di famiglie in affanno. E spiega: “Abbiamo segnalato all’Amam. Ci è stato riferito che prima si è verificato un guasto alle pompe. E poi si sono otturati i tubi. Sabato hanno provveduto all’espurgo ma miglioramenti non ce ne sono stati. Stanotte i serbatoi si sono riempiti. Ma ora siamo di nuovo senz’acqua”.

Amam al lavoro, dunque, per risolvere ma i disagi perdurano. Sulla pagina Facebook di Renato Coletta, consigliere del Pd nella IV Municipalità, un cittadino scrive: “In Via Vignazza siamo senza pressione da un mese. Impossibile fare lavatrice, doccia, lavare piatti. Chi non ha un’autoclave, come me, è totalmente fregato”. E un’altra cittadina: “Anche sul viale Regina Elena da due giorni senz’acqua. Oggi, ore 10,20, neanche una goccia. Ieri poca”.

Abbiamo segnalato al presidente della partecipata Alibrandi e all’assessore Carreri.

Disagi anche a Santa Lucia Sopra Contesse, nei giorni scorsi, per lavori urgenti al serbatoio Gonzag

Articoli correlati