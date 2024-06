Emergenza idrica, acqua razionalizzata a Sinagra

Il sindaco Nino Musca firma l'ordinanza, no all'acqua potabile per irrigare orti e giardini

Si corre ai ripari anche a Sinagra in vista dell’estate e in virtù dell’emergenza idrica che colpisce la Sicilia. Il sindaco Nino Musca ha firmato l’ordinanza che razionalizza l’uso dell’acqua pubblica fino al 31 ottobre, salvo proroghe o rientro dell’emergenza.

L’ordinanza vieta l’uso dell’acqua potabile per irrigare orti, giardini, piante di balconi e giardini (se indispensabile, solo tra le 23 e le 5 del mattino), il lavaggio di auto, di marciapiedi e pertinenze, insomma tutti gli usi diversi da quello igienico.

Il primo cittadino detta poi anche alcune buone prassi per il risparmio dell’acqua “gestendo il consumo in modo più consapevole e sostenibile, adottando i suggerimenti e le buone pratiche elaborate nel Vademecum predisposto dall’Autorità di Bacino in premessa richiamato”.