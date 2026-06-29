 Emergenza idrica alle Masse. L'Amam: "Lavori in programma"

Emergenza idrica alle Masse. L’Amam: “Lavori in programma”

Redazione

Emergenza idrica alle Masse. L’Amam: “Lavori in programma”

lunedì 29 Giugno 2026 - 14:00

L'allarme dal VII quartiere, la risposta di Amam

“Una grave emergenza idrica da giorni sta colpendo le frazioni collinari di Massa San Giorgio e Massa Santa Lucia. L’acqua viene erogata, quando arriva, per appena un’ora al giorno e con una pressione insufficiente a raggiungere le abitazioni situate nelle zone più alte”.

Lo dice Santi Previti, consigliere della VII circoscrizione.

“Ancora più allarmante – prosegue – è la situazione della cooperativa sociale per anziani di Massa San Giorgio, dove la carenza d’acqua rischia di compromettere l’assistenza e la tutela delle persone più fragili”.

Previti chiede al sindaco Federico Basile e ad Amam di intervenire al più presto e, nel frattempo, attivare misure straordinarie per garantire il rifornimento di acqua.

“Stiamo facendo il possibile – spiega l’amministratore unico di Amam, Salvatore Ruello -. Il serbatoio Reginella va a regime ma abbiamo verificato perdite importanti e stiamo definendo i lavori. Idem per il serbatoio San Saba, siamo in azienda a lavorare e risolvere il problema”.

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