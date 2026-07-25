La Team Volley Messina piazza il colpo e alza il muro con Gabriele Rizzo

Il centrale classe 2001 approda in biancorosso portando la sua esperienza di promozioni in Serie B

MESSINA – È uno dei colpi di mercato della Team Volley Messina che per la prossima Serie C si assicura le prestazioni del centrale Gabriele Rizzo. Messinese classe 2001 nel suo percorso si è allontanato dalla città giocando in provincia in categorie superiori e ora finalmente l’approdo in città con i biancorossi.

Inizia il suo percorso pallavolistico “tardi” a quindici anni al Mondo Giovane. Le prime esperienze in Serie C al Mondo Giovane, poi Mondo Volley e inizia il suo viaggio lontano da Messina con le esperienze prima a Villafranca Tirrena con la Sicily Bvs, promozione dalla C alla B e l’anno in Serie B, e più recentemente a Santa Teresa con la Jonica dove ottiene un’altra promozione in Serie B e la vittoria della Coppa Sicilia.

“Sono contento finalmente di giocare a Messina – il commento di Rizzo – sembra semplice ma non è stato scontato tornare in città in questi anni. La società quest’anno si pone un obiettivo abbastanza alto per la stagione che inizia e metterò la mia esperienza dando il mio contributo alla squadra”.