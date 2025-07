Emergenza incendi a Messina, bruciano le colline del centro e della zona nord VIDEO

MESSINA – Col caldo record di queste ore gli incendi sono arrivati puntuali e più zone della città sono alle prese coi roghi. Vigili del fuoco in azione. Richiesto l’intervento dei canadair che al momento sono impegnati altrove.

Le fiamme stanno bruciando verde e sterpaglie a Messina 2, dove al momento l’abitato non sembra in pericolo. Più grosso il rogo che sta interessando via del Santo e Bordonaro Sivirga. Altri due distinti incendi sono attivi a Ortoliuzzo e Acqualadroni.

Le alte temperature arroventano lo Stretto ma la bolla d’aria calda, rassicura il meteorologo Daniele Ingemi, è destinata a dissolversi già nelle ore centrali della giornata di domani.