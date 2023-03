Emergenza migranti. Cambio di rotta per la nave Diciotti, era attesa nel porto di Reggio - Tempostretto

La Diciotti, con a bordo circa 600 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa attraccherà in altri porti della Sicilia

Alla fine la nave Diciotti, attesa nella serata di ieri nel porto di Reggio Calabria, approderà altrove. A comunicarlo la Prefettura di Reggio Calabria. La nave della Guardia Costiera, secondo una prima informazione, diramata ieri mattina, era attesa nel porto reggino. La Diciotti, con a bordo circa 600 migranti provenienti dall’hotspot di Lampedusa attraccherà in altri porti della Sicilia. Quella di ieri ad ogni modo è stata una giornata difficile per l’alto numero di migranti giunti, specie nel Porto delle Grazie a Roccella Jonica dove sono giunti 650 migranti di nazionalità africana e asiatica a Roccella, arrivati in modo autonomo a bordo di un peschereccio salpato dalla Libia. Lo sbarco è stato coordinato dalla prefettura reggina con volontari di protezione civile, croce rossa e medici senza frontiere.