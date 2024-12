Enorme discarica illegale di rifiuti alle Case Gialle di Bordonaro

Non è la prima volta che accade, nonostante le ripetute segnalazioni. Viene da pensare che in quel territorio gli incivili siano più forti delle istituzioni

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366,8726275: “Le immagini evidenziano il degrado e l’abbandono in cui versano le periferie della città, in particolare Santo Bordonaro (Case Gialle). È inconcepibile che ancora nel 2024, in una città che si ritiene civile, esistano zone in cui cittadini onesti e che pagano regolarmente le tasse, non vengano tutelati e siano costretti a vivere tra immondizia e incuria. Il sindaco dovrebbe prestare maggiore attenzione a quello che sfugge al suo sguardo, che sembra essersi focalizzato solo su vie del centro, cerimonie, inaugurazioni in cui non fa mai mancare la propria presenza. E il resto? Esistono cittadini di seria A e cittadini di serie B? Che lo dica apertamente allora, così che ci si possa rassegnare a non aspettarsi altro che questo”.

Un problema più volte evidenziato

Purtroppo, la situazione ben descritta dalla segnalazione, non è affatto nuova. Tempostretto l’ha evidenziata più volte. In un’occasione i rifiuti abbandonati sono stati addirittura bruciati. Anche il presidente della Terza municipalità, Alessandro Cacciotto, ha fatto la sua denuncia con una documentazione fotografica. Alla luce dei fatti, però, viene da dire che gli incivili che agiscono in quella porzione di territorio sono più forti delle istituzioni.



Non è affatto accettabile una situazione del genere ed è urgente che, in primo luogo, l’amministrazione comunale si muova per garantire adeguati controlli. Questo, però, non è sufficiente. Bisogna operare in maniera organica per abbattere il concetto stesso di marginalità periferica, come scriveva il nostro direttore Marco Olivieri in uno degli articoli dedicato all’argomento, con progetti sociali che possano assegnare gli spazi del terrirorio alla vita di comunità.