“Rifiuti in strada alle Case Gialle, ci vuole l’esercito”

Una vera e propria discarica a cielo aperto denunciata dal presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto

MESSINA – “Mi sono appena fatto un giro alle Case Gialle, come è mio solito fare quasi ogni giorno in tutto il territorio della Terza Municipalità. Ma onestamente è accettabile più questa situazione? Ma un po’ di vergogna chi fa tutto ciò non la prova? Un bambino che vuole giocare a pallone deve farlo in mezzo a tutto questo schifo?”. Alessandro Cacciotto, presidente della Terza Municipalità ed esponente di Fratelli d’Italia, ha condiviso su Facebook una serie di foto che evidenziano il degrado della zona. Tanti i rifiuti abbandonati in strada. Una vera e propria discarica a cielo aperto.

Continua Cacciotto: “Una persona che esce di casa deve camminare in questa lordia? Ma per favore. Non commentate che ci vogliono le telecamere perché ci vorrebbe prima un po’ di rossore in faccia. Se la volete sapere tutta io sarei, non solo per Case Gialle, ma anche per tante altre zone, per l’utilizzo dell’esercito”.

