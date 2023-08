Enrico Brignano chiude l’estate milazzese, quasi sold out per lo spettacolo

Il 6 settembre l’ultimo spettacolo del calendario estivo

MILAZZO – Manca ormai poco per l’ultimo, attesissimo, appuntamento previsto nel cartellone estivo di Milazzo. Il prossimo 6 settembre al Castello di Milazzo lo spettacolo di Enrico Brignano, che farà soltanto due tappe in Sicilia proponendo l’esibizione “Ma… Diamoci del tu! Summer Tour”. Lo spettacolo è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.

L’appuntamento è fissato per le 21.30 e si preannuncia già un sold out. Il Comune ha infatti sottolineato come i biglietti siano quasi del tutto esauriti. Brignano è noto tanto per l’attività teatrale, che lo ha portato anche sul palco di Broadway, quanto per le fiction andate in onda sulla televisione nostrana: da “Il Maresciallo Rocca” a “Un Medico in Famiglia” senza dimenticare le esperienze cinematografiche del calibro di “Poveri ma ricchi” e “La Bomba”.