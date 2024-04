Acr Messina, Costa e Cammarata annunciano l’addio

Alla scadenza dei loro contratti i due dirigenti lasceranno la società: "Bella esperienza, ma alcune cose potevano andare meglio"

MESSINA – Il direttore generale, Angelo Costa nella foto, e il team manager Fernando Cammarata hanno deciso di lasciare l’Acr Messina a termine della scadenza del loro contratto a fine stagione, la notizia è stata data per prima da Tuttomercato24.com, testata nazionale che si occupa dei movimenti di mercato nel mondo del calcio.

Queste le dichiarazioni rilasciate al sito: “Abbiamo lavorato per il bene del Messina, molte cose sono andate per il verso giusto, altre potevano andare meglio ma sicuramente è stata una bella esperienza nel professionismo, ci teniamo a ringraziare i tifosi, fulcro importante per ogni squadra, soprattutto a Messina dove il calore dei tifosi è davvero qualcosa di speciale e unico. Sottolineiamo che il Messina, merita palcoscenici più importanti e chissà, fra qualche anno, se ci saranno i presupposti per ritornare. Inoltre ringraziamo la proprietà per l’opportunità che ci ha dato di lavorare in serenità in questi mesi, lo staff e soprattutto Mister Modica, uomo di grandi valori dentro e fuori il campo. Ai tifosi diciamo, grazie per esserci stati nei momenti difficili di questa stagione con il vostro supporto le fatiche venivano meno pesanti, vi ringraziamo di cuore, rimarrete un ricordo indelebile”.