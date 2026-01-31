Enti e giovani si riuniscono: tra i temi la lotta allo spopolamento e agli addii alla Sicilia

Tutto pronto alla seconda edizione della Conferenza regionale sulle politiche giovanili organizzata da Anci Sicilia. Ecco dove e quando

CALTANISSETTA – La seconda edizione della Conferenza regionale sulle politiche giovanili, organizzata dalla commissione speciale Politiche giovanili di Anci Sicilia, assieme ad Anci Sicilia giovani, si svolgerà a Caltanissetta il 20 e 21 febbraio. L’appuntamento torna come spazio di confronto tra amministratori, istituzioni, associazioni e movimenti sui bisogni e le proposte dei giovani siciliani.

I temi

Al centro dei lavori il tema della “Restanza”: contrastare lo spopolamento, valorizzare i talenti e creare condizioni concrete perché i giovani possano restare, tornare o investire in Sicilia. Obiettivi che richiedono una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni regionali agli enti locali, in costante dialogo con le energie che arrivano dai territori e dai movimenti giovanili.

L’iniziativa nasce dalla commissione speciale Politiche giovanili di Anci Sicilia, unica in Italia, attiva dal 2024 nel mettere in rete assessori e consiglieri comunali impegnati sul tema. La commissione è coordinata da Simone Digrandi, assessore alle Politiche giovanili al Comune di Ragusa, assieme ad Anci Sicilia giovani, presieduta da Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi.

Il programma, in fase di definizione, affronterà la sfida della “Restanza” attraverso il confronto tra amministratori, enti, università e movimenti e con panel dedicati agli strumenti che i comuni possono attivare per l’autonomia e l’occupazione giovanile: Informagiovani, Job Day e fondi ANCI NextGen per le politiche giovanili.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle consulte giovanili, protagoniste di un momento di confronto aperto “Open Mic”, in cui potranno raccontare esperienze, proposte e buone pratiche. Nei prossimi giorni sarà lanciata una open call per raccogliere le candidature. La conferenza vuole essere un laboratorio di idee e relazioni, con l’obiettivo di rafforzare un’alleanza stabile tra istituzioni e giovani per politiche sempre più concrete e diffuse in tutta la Sicilia.