 Incidente tra due auto nella notte a Milazzo: tre feriti, una ragazza è grave

Alessandra Serio

sabato 31 Gennaio 2026 - 10:14

Lo schianto tra una Suzuki Ignis e una Bmw Serie 4. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere

MILAZZO – Un grave incidente stradale ha coinvolte due vetture e diversi giovani nella tarda serata di ieri a Milazzo. Lo schianto è stato tra una Suzuki Ignis e una Bmw Serie 4, all’altezza dell’incrocio tra via Rio Rosso e via Palmara. I tre giovani a bordo della prima auto, due donne e un uomo, sono rimasti incastrati nella lamiere e sono stati i vigili del fuoco a intervenire per aiutare il personale sanitario. Tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale Fogliani di Milazzo. Ma una di loro risulta essere in condizioni gravi.

