Eolie, tariffe trasporti in aumento: la Regione chiede tavolo tecnico al Ministero

L’assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Aricò, interviene sull’aumento delle tariffe dei trasporti da e per le Isole Eolie

EOLIE – Ancora sotto i riflettori l’aumento delle tariffe dei trasporti da e per le Isole Eolie. Dopo l’intervento di Federalberghi Isole Minori Sicilia, sulla questione è intervenuto anche l’assessore regionale ai trasporti e alla mobilità, Alessandro Aricò.

«La Regione Siciliana -ha dichiarato Aricò- sta chiedendo al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, titolare della commessa, l’istituzione di un tavolo tecnico in cui confrontarsi per individuare le soluzioni più idonee a tutelare i siciliani rispetto all’incremento delle tariffe posto in essere dal primo aprile».

L’assessore Aricò ha quindi parlato dell’assegnazione dei lotti di trasporto regionale per le isole Egadi, Eolie, Ustica e Pantelleria spiegando che il nuovo bando “è in via di definizione e sarà pubblicato già nei prossimi giorni”.

