Eolie. Federalberghi: “No aumento biglietti navi. Serve intervento”

Federalberghi Isole Minori Sicilia sull’ipotesi di un aumento dei biglietti dei traghetti che collegano le Eolie e le altre isole siciliane

ISOLE EOLIE – Ipotesi aumento del costo dei biglietti dei traghetti che collegano le isole minori, tra cui le Eolie, alla Sicilia. Ad accendere i riflettori sulla questione è Federalberghi Isole Minori Sicilia, che si dice contraria ad un ulteriore incremento delle tariffe e chiede un intervento urgente da parte del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani e dall’assessore Alessandro Aricò.

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, ha dichiarato: «Questo rincaro, l’ennesimo, sarebbe insostenibile per le comunità locali e per l’industria del turismo, proprio nel momento in cui ci prepariamo all’avvio della stagione 2025».

Del Bono ha quindi aggiunto: «In una fase così delicata, è essenziale che le istituzioni garantiscano tariffe eque e servizi adeguati per le isole, che già affrontano notevoli svantaggi logistici rispetto alla terraferma. Le sovvenzioni pubbliche per i collegamenti marittimi dovrebbero servire proprio a compensare tali svantaggi, ma purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a un continuo incremento dei costi e alla riduzione dei servizi».