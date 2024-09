Eolie flagellate dal maltempo e nuove frane a Stromboli. Domenica la fiction Rai della discordia

Segnalate nuove colate di lava dal vulcano, Musolino (IV) interviene sui lavori di messa in sicurezza. Ginostra e Alicudi ancora al buio

Domani andrà in onda sulla Rai della fiction girata a Stromboli e contestata dagli isolani perché sul set nel 2022 si scatenò un distruttivo incendio. Oggi invece Stromboli torna ad allarmare. Nelle altre isole delle Eolie, intanto, si contano i danni nel maltempo (foto apertura d’archivio). Ad esclusione di Lipari, i collegamenti marittimi sono fermi in tutte le altre isole.

Insomma nell’arcipelago siciliano l’emergenza è sempre più quotidiana e per questo la senatrice Dafne Musolino (IV) chiede una deroga ai vincoli della Riserva per consentire i lavori di messa in sicurezza.

Nuove frane e colate di lava a Stromboli

A Stromboli da ieri sera sono state segnalate frane in corso e nuove colate dalla Sciara del Fuoco. L’ingv riferisce di una “…più frequente ed energica” attività del vulcano dell’area craterica Nord. Il flusso lavico ha cominciato a scorrere da un’altezza di circa 450 metri dal pomeriggio di giovedì.

Allentare i vincoli della riserva

“La RAI si appresta a mettere in onda la fiction che continua a costare cara agli abitanti di Stromboli. E’ notizia di oggi dell’ennesima colata di fango e pietre nell’abitato dell’isola, venuta giù proprio dalle aree colpite dall’incendio del maggio 2022. Una situazione di emergenza paradossale dato che, se da una lato la RAI ha voltato le spalle ai residenti, dall’altro, nonostante i finanziamenti stanziati per i danni subiti nel 2022, i vincoli imposti dalla Riserva naturale orientata non consentiranno di mettere in sicurezza le zone colpite prima di anni. E’ necessario prevedere una deroga e consentire i lavori prima che il maltempo arrechi nuovi danni ad una popolazione giustamente arrabbiata, ignorata e alla quale va tutta la mia solidarietà”, dice la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

Ginostra e Alicudi senza luce da 2 giorni

Nel resto dell’arcipelago si fanno i conti con i disagi creati dal maltempo. A Ginostra manca l’energia elettrica da giorni e anche Alicudi è al buio e senza collegamenti telefonici da 30 ore. Il blackout ha già comportato la perdita delle derrate alimentari che necessitano di refrigerazione, con danni di una certa rilevanza. A proposito di Ginostra occorre evidenziare che è senza luce anche la Guardia medica che, a questo punto, andrebbe in difficoltà in caso di emergenze e che si stanno perdendo i farmaci che necessitano di refrigerazione. .