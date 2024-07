Eolie Music Fest, apertura a Capo d’Orlando con dj set e spettacoli di luce

Giovedì sera dalle 22 con ingresso gratuito

Il programma della nuova edizione di Eolie Music Fest continua ad arricchirsi di eventi e sorprese. Per la prima volta nella sua storia, il festival prenderà il via a terra, con un “kick off” a Capo d’Orlando nella serata di giovedì 4 luglio, a ingresso gratuito.

Nel porto turistico affacciato sul mare davanti alle isole Eolie, a partire dalle 22, il pubblico prenderà parte a un evento ricco di intrattenimento e spettacoli tra musica e animazione. Ad accogliere i presenti sarà il dj torinese Lollino (nella foto, unico italiano ad aver vinto la competizione globale Burn Residency, presieduta da Carl Cox) affiancato da un gruppo di ballerini festanti, che darà il via alla serata di Capo d’Orlando.

A seguire, saliranno in consolle i Krakatoa, duo formato da Samuel Romano, frontman dei Subsonica e direttore artistico di Eolie Music Fest, e dal dj Pisti, pronti a far ballare tutti con il loro inconfondibile sound. Infine, un countdown accompagnato da scenografici giochi di luce condurrà i presenti verso la giornata di venerdì 5 luglio, dando ufficialmente inizio alla quarta edizione di Eolie Music Fest.

Roberto Ongaro, fondatore e direttore di 2 Changing Art dichiara: “La manifestazione nasce alle Isole Eolie, ma non può fare a meno di toccare le coste della Sicilia, che in un mare come il nostro è l’isola per eccellenza. Troviamo opportuno realizzare una connessione tra l’Isola principale e questo piccolo arcipelago delle Eolie, una perla incastonata in un tesoro di coste meravigliose, unite tra loro da un legame essenziale e inevitabile; Capo d’Orlando si affaccia sulle Eolie, instaurando un dialogo con le isole che non è altro che un’estensione di esse all’interno della Sicilia.”

“Siamo felici di ospitare la serata di apertura dell’Eolie Music Fest, a conferma del legame che ci avvicina sempre più all’arcipelago eoliano, attraverso una cooperazione declinata in varie forme e che, nata sin dall’anno del lancio del nostro marina, va avanti e si consolida nel tempo” dichiara Enza Di Raimondo, marina manager del porto di Capo d’Orlando.

Gli artisti di quest’anno

Da venerdì 5 luglio avranno poi inizio i concerti a Salina, per poi spostarsi sabato 6 luglio a Lipari e domenica 7 luglio a Panarea. A calcare il ponte del veliero Sigismondo, l’iconica imbarcazione su cui si svolgeranno i live set di Eolie Music Fest, ci saranno Elisa, Diodato, Subsonica, Willie Peyote, Erlend Øye (dei Kings Of Convenience), Ensi & Nerone (Brava Gente), Marlene Kuntz, Serena Brancale, Dj Ralf, Silent Bob & Sick Budd e – in occasione della Burn Energy Night di sabato 6 luglio – Boss Doms, Hannes Bieger (Live) e Lollino.

