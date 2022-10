Erasmus+, 20 "seniors" polacchi studiano il comprensorio jonico e la città di Messina - Tempostretto

A Roccalumera si è svolta la prima fase del progetto transnazionale

ROCCALUMERA – La cittadina jonica nei giorni scorsi ha ospitato il primo incontro transnazionale del Progetto Erasmus+ “Eco-cultural Seniors – art as a tool for shaping environmental competences and creative thinking of seniors” (“L’anziano eco-culturale – l’arte come strumento per plasmare le competenze ambientali e pensiero creativo degli anziani”). Venti “seniors” polacchi, con due responsabili-formatori della Fondazione “Inthinknity” di Gdynia (Pomerania) hanno svolto una attività formativa, educativa e di socializzazione al Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera sul tema dell’arte come strumento per migliorare le competenze in materia di ambiente e sviluppo sostenibile nella popolazione anziana (terza età) stimolandone la capacità di pensiero creativo.

Quasimodo e il patrimonio artistico

L’ente ospitante è stato il “Centro studi di cultura europea” di Roccalumera, orbitate nella galassia del Parco Letterario Quasimodo che associa varie organizzazioni che operano nei settori sociali e della formazione, presieduto dall’avvocato Carlo Mastroeni. Gli allievi della terza età partecipanti sono stati impegnati in molteplici attività. In primis, uno studio sul Parco Letterario e sul Poeta Premio Nobel per la Letteratura nel 1959, Salvatore Quasimodo. Inoltre hanno studiato il patrimonio artistico ed ambientale del comprensorio jonico messinese e della città di Messina.

Infine, hanno approfondito la cultura italiana e siciliana in particolare sotto vari aspetti, dalla lingua alla cucina, alle tradizioni locali. Sotto l’aspetto ambientale hanno studiato la “Bandiera blu”, assegnata a vari comuni jonici, e le attività relative alla certificazione di comune “Plastic Free” recentemente ottenuta da Roccalumera. Il progetto proseguirà durante questo mese di ottobre con lo svolgimento di un secondo seminario, alla presenza di altri partecipanti, sempre inviati dalla stessa organizzazione polacca, che soggiorneranno a Roccalumera. L’iniziativa ha il supporto del Lions Club Roccalumera Quasimodo e di Anolf Messina.