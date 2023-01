Erasmus+, l'Istituto Comprensivo di Roccalumera ospita meeting internazionale - Tempostretto

Partecipano delegazioni provenienti dalla Repubblica della Macedonia del Nord e dalla Turchia

ROCCALUMERA – Ha preso il via ieri il primo meeting trasnazionale del progetto europeo “Collaboration for green future”, che ha come ente coordinatore l’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino” di Roccalumera , guidato dal dirigente scolastico Germana Lanzafame. Al progetto partecipano come partner la scuola “Municipal primary school “Joakim Krchoski” di Skopje , capitale della Repubblica della Macedonia del Nord e la organizzazione Global Etkilesim Dernegi, di Antalya (Turchia). Inoltre è partner locale del progetto il Parco Letterario Quasimodo di Roccalumera.

Il progetto affronta una tematica estremamente attuale come la tutela dell’ambiente e l’educazione ambientale. Con docenti e studenti vengono affrontate tematiche come la raccolta differenziata, il recupero ed il riuso e le buone prassi per ridare vita a quelli che vengono definiti “rifiuti”. Altre tematiche sono il turismo sostenibile con le buone prassi dell’Anello del Nisi e del Dinarini e del Parco Letterario Quasimodo.

Gli allievi verranno coinvolti nella produzione di video educativi da diffondere sia in Italia sia tra i paesi partners . Giovedì 26 gennaio si terrà una visita presso la scuole primaria della frazione Allume con la piantumazione di piantine ed alberi, in collaborazione con il Lions Club Roccalumera Quasimodo. Nel pomeriggio invece si terrà un convegno. Domenica i gruppi ospiti rientreranno nei loro Paesi. Nei prossimi mesi una delegazione dell’Istituo Comprensivo di Roccalumera parteciperà ai meeting che si terranno ad Antalya e a Skopje.