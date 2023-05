Erosione costiera. Il Comitato "Salviamo Galati Marina": "Ancora tutto fermo" - Tempostretto

Pochi interventi dopo le ultime mareggiate del 9 e 10 febbraio

Un mese e mezzo di fermo poi solo due giorni di lavori, il 27 e 28 marzo, nei quali si è potuto realizzare pochissimo. Il Comitato “Salviamo Galati Marina” lamenta la scarsità di interventi dopo le ultime mareggiate del 9 e 10 febbraio.

“Alla stessa stregua, nulla si muove e nulla si sa relativamente al secondo intervento, a cura dell’Ufficio del commissario al dissesto idrogeologico, per il quale si prevedeva l’inserimento di 1 milione e 700mila euro in un programma di finanziamento ad hoc. Ad oggi l’unica cosa certa è che non si sta più agendo né si parla più di mettere in protezione la zona e rafforzare la barriera nei punti di maggiore criticità e nulla lascia presagire che si possa intervenire celermente e nei tempi adeguati per il ripristino dei pennelli”.

Il Comitato Salviamo Galati Marina chiede all’Amministrazione Comunale “che venga fatta luce sugli interventi di propria competenza” ed al commissario al dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, “chiarezza sullo stato delle procedure e sulla fase attuale dell’iter burocratico previsto per il ripristino dell’opera di messa in sicurezza ormai danneggiata e fatiscente”.

“La situazione continua ad essere drammatica e l’avvento della stagione autunnale potrebbe ulteriormente appesantirla. “Vista la gravità delle cose e visto che il clima ed i marosi non attenderanno i tempi biblici della burocrazia e non esiteranno a manifestarsi come meglio crederanno, non è possibile credere di poter affrontare il prossimo inverno senza protezione per le zone totalmente esposte né per quelle parzialmente protette dai resti sparsi di una parvenza di pennelli. Restiamo in attesa di una celere ed efficace messa in sicurezza”.

Il sopralluogo

Proprio ieri gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti sono andati in sopralluogo insieme ai tecnici della Protezione Civile e hanno mostrato loro i danni provocati dalle mareggiate. Il Comune di Messina ha trasmesso progetti per 12 milioni di euro sia alla Regione sia al Governo nazionale, in attesa di finanziamenti.