Ersu, borsa di studio in memoria dello studente Abebe Abenezer Tesema

Un giovane etiope morto tragicamente. Ecco i dettagli del bando

MESSINA – Una borsa di studio in memoria dello studente etiope Abebe Abenezer Tesema, morto suicida lo scorso mese di agosto. Aveva 22 anni ed era uno studente brillante. Ora, per onorarne la memoria, questa la decisione presa dal Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Messina. La borsa di studio, con una somma pari a 2.000 euro, intende premiare gli studenti più brillanti che siano iscritti per l’anno accademico 2024/25 ad anni successivi al primo del Corso di laurea in Informatica, afferente alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche L-31 dell’Università di Messina.

I requisiti

Per la partecipazione è richiesto il possesso di un Isee inferiore a € 40.000 e un numero di crediti universitari uguale a quello previsto nel “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario per l’A.A. 2024/2025”. La domanda deve essere presentata entro le ore 14 del 07 dicembre 2024.