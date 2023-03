Escursioni e bus turistici, il Comune assegnerà 8 postazioni a Largo Minutoli - Tempostretto

Sarà il nuovo terminal per la stagione croceristica e ci saranno 4 stand per lato: da una parte itinerari a piedi in città, dall'altra trenini e trasporto privato

MESSINA – 8 postazioni per le agenzie di viaggio con cui accogliere turisti e croceristi. Con la stagione croceristica ormai alle porte, Messina si prepara a un nuovo tipo d’accoglienza. Il terminal per i turisti sarà posto di fronte Palazzo Zanca, con Largo Minutoli a diventare, di fatto, la porta della città. E il Comune di Messina e l’assessorato al Turismo, guidato da Enzo Caruso, ora si rivolgono alle agenzie di viaggio e agli operatori del settore per assegnare 8 stand, 4 per “piazzetta”, con cui promuovere il territorio, fornendo anche assistenza a chi vuole scoprire la città.

Le postazioni divise per tipologia

Un progetto, quello di Largo Minutoli, di cui si parla ormai da mesi e che dovrebbe ufficialmente partire tra poche settimane, quando le crociere torneranno in riva allo Stretto, portando con sé turisti da tutta Europa. Le 8 postazioni, 4 di fronte al palazzo Inail e 4 davanti a quello del Catasto, si divideranno per tipologia. Nel primo caso, ci si rivolgerà agli “addetti alla vendita di escursioni in città, per itinerari a piedi o altre escursioni sul terriorio messinese”. Nel secondo, invece, agli “operatori addetti al trasporto privato con trenini e bus turistici”. C’è tempo per le istanze fino a fine marzo, a 15 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio. E il criterio di assegnazione è quello della maggiore anzianità nell’attività stessa, in base all’autorizzazione regionale ricevuta.

L’area sarà concessa dall’avvio della stagione croceristica e fino al 31 dicembre del 2023, ma l’amministrazione si concede l’opzione di anticipare il termine alla conclusione della stagione croceristica, ben prima della fine dell’anno.

