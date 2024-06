Esenzione e riduzione della Tari, fino al 17 giugno la domanda

Il Comune di Messina comunica lla proroga

MESSSINA – Non più il 31 maggio. È possibile presentare la domanda dalle 18 di oggi fino al 17 giugno. Il Comune di Messina comunica la proroga per quanto riguarda la richiesta per l’esenzione o la riduzione della Tari. La tassa sui rifiuti al centro della scena politica, in questo periodo, con l’assessore Roberto Cicala (nella foto), che ha annunciato una riduzione significativa.

Le domande potranno essere presentate dalle 18:00 del 7 giugno e fino alle 18:00 del 17 giugno tramite lo Sportello telematico ai seguenti link:

