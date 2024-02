Esordio in casa per l’Ossidiana Messina contro la Etna Sport

Sabato a Villa Dante l'Ossidiana Messina apre il suo campionato in Serie C di pallanuoto, sfiderà cinque formazioni etnee e due calabresi

MESSINA – Inizierà questo weekend il girone di Serie C siciliano che però al suo interno vede anche due squadre calabresi. Ai nastri di partenza ci sarà l’Ossidiana Messina del presidente Nicola Germanà che in questa stagione lascerà la guida tecnica a Maurizio Blandino. La formazione peloritana attende in casa nella piscina di Villa Dante nella prima di campionato, inizio della sfida alle ore 15:30, la Etna Sport. La società catanese è retrocessa in Serie B lo scorso anno, la formazione peloritana era scesa dalla categoria superiore due anni fa.

All’esordio per l’Ossidiana dunque una delle cinque formazioni etnee presenti in questo girone, le altre sono: Brizz Nuoto Acireale, Copral Waterpolo, Guinnes Catania, Triscelon Etna Sport e Waterpolo Catania. A queste si aggiungono le due calabresi Italica Waterpolo, formazione di Reggio Calabria e Cosenza Pallanuoto. Il campionato si svolgerà con un classico girone all’italiana, con sfide di andata e ritorno, la stagione regolare terminerà il 25 maggio. Al termine le prime due classificate giocheranno i playoff con le prime due classificate del girone campano per le sole due promozioni disponibili per andare in Serie B.

Diverse situazioni nuove in casa Ossidiana che vedrà il presidente Germanà svestire i panni dell’allenatore, anche se si occuparà del settore giovanile, al suo posto nel ruolo di allenatore e giocatore Maurizio Blandino. La squadra ha visto qualcuno andare via (De Francesco, Sollima e Lo Prete) ma al tempo stesso ci sono stati dei ritorni (Alessio e Cuscinà, Agati, Arruzzoli e Mauro Blandino), in rosa anche D’Anzi, Denaro e Logoteta con nuovo acquisto Micalizzi. Questi si aggiungono comunque alle conferme (Vinci, Pietro Paolo, Repici, Blandino) della passata stagione più i giovani da lanciare. In queste settimane la preparazione non è stata ottimale con l’impianto che ha chiuso per delle riparazioni da effettuare.

