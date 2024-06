Espropri ponte alla cittadella e al Papardo, UniMe non ci sta

L'Università di Messina chiede "soluzioni alternative. Gravi i danni all'Ateneo e alla cittadinanza"

MESSINA – Espropri, occupazioni temporanee e asservimento per il ponte sullo Stretto: preoccupazione da parte dell’Unversità di Messina. La cittadella universitaria all’Annunziata e il Papardo sono coinvolte dalle operazioni legate alla grande opera. Ma UniMe, con delibera del Consiglio d’amministrazione e del Senato accademico, non ci sta e chiede “soluzioni alternative” da sottoporre “all’attenzione della società appaltatrice”.

“Interventi di forte impatto per il patrimonio immobiliare di UniMe”

Tra occupazioni temporanee, in prevalenza, ed espropri, il Consiglio d’amministrazione rileva che gli interventi previsti sono “di forte impatto per il patrimonio immobiliare di Ateneo, coinvolgendo aree urbanizzate e frequentate da un elevato numero di utenti, non solo universitari. In particolare, le porzioni di terreni al Polo Annunziata e interessate dal progetto in questione, sono collocate tra una serie di impianti sportivi fruiti non solo dalla popolazione studentesca, ma anche dalla cittadinanza cui l’Ateneo, nell’ambito dello svolgimento della terza missione (lche prevede l’interazione con il territorio, n.d.r.), si è aperto al fine di fornire servizi e strutture per il bene della collettività”.

“L’esproprio vicino alla piscina olimpionica, non si tiene conto dell’effettivo stato dei luoghi”

E ancora: “Ed è di tutta evidenza che la fase esecutiva degli interventi causerebbe notevoli disagi all’utenza con conseguenti ricadute negative per l’Ateneo, anche dal punto di vista economico. Sotto altro aspetto, non meno rilevante, la porzione oggetto di esproprio è posta nelle immediate vicinanze della piscina olimpionica che, a seguito della realizzazione del limitrofo svincolo autostradale, ha già subito consistenti danni strutturali. Danni provocati da un parziale cedimento del terreno circostante, che ne ha compromesso la planarità. Rispetto alle aree site al Polo Papardo, il piano particellare d’esproprio del ponte parrebbe realizzato senza tenere presente dell’effettivo stato dei luoghi”.

Si legge nella delibera: “Ritenuto che la fase di negoziazione dell’indennità è subordinata all’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, è opportuno, entro il termine dei 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, presentare ogni più utile osservazione in relazione al progetto”. Osservazione “finalizzata anche all’individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle tracciate”.

Insomma, l’Università di Messina auspica soluzioni che non la danneggino e provochino disagi al mondo universitario e alla cittadinanza in generale.

