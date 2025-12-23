Capodanno in piazza a Milazzo con Luca Virago e altri ospiti

In piazza della Repubblica lo show per festeggiare l'arrivo del 2026

MILAZZO – L’Amministrazione comunale ha promosso anche quest’anno una serata per dare il benvenuto al 2026. Uno spettacolo che sarà caratterizzato dalla musica col ritorno a Milazzo, dopo i positivi riscontri di settembre, in occasione della festa di Santo Stefano, del cantante Luca Virago noto al grande pubblico per la sua partecipazione a The Voice Senior.



L’evento organizzato in piazza della Repubblica prenderà il via alle 23:30 del 31 dicembre e accompagnerà il pubblico fino alle 03:30 del 1° gennaio, con un programma ricco e coinvolgente pensato per tutte le generazioni. A scaldare l’atmosfera oltre a Virago con il suo live show “La Notte dei Cantanti” sarà anche la special guest DJ Giulia Regain, affiancata dai DJ milazzesi Ivan La Rosa, Vincenzo Carcione, Marco Sergente e Steno P., con le percussioni dal vivo di Dario Nania, per un mix esplosivo di suoni ed energia che accompagnerà l’attesa della mezzanotte.



A condurre la serata sarà Giovanni Remigare, mentre l’evento sarà seguito anche in diretta streaming su Kaffeine Web Radio, per permettere a tutti di vivere l’atmosfera del Capodanno milazzese.

