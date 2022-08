Estate 2022, anche a Messina più turisti. Ma il crocierismo è ancora in chiaro-scuro - Tempostretto

Niente russi ma tanti americani negli scorsi mesi a Messina. Ma le navi da crociera riescono a produrre ritorno? Il bilancio con il presidente della Camera di Commercio Blandina

MESSINA – I dati che riguardano Messina e provincia non sono ancora disponibili, ma nel bollettino regionale c’è anche il territorio peloritano tra quelli che hanno accolto più turisti questa estate, una vera e propria esplosione di presenze nel dopo pandemia. Se la Sicilia resta certamente una tra le mete preferite in generale, per i vacanzieri italiani e stranieri, il bilancio per Messina com’è stato?

Positivo, secondo il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina: “Malgrado non abbiamo i dati disaggregati che ci riguardano, possiamo comunque nell’attesa certamente dire che è andata bene, sono arrivati anche quest’anno tanti turisti, più vacanzieri rispetto agli anni precedenti. Un trend in crescita confermato”.

In questa estate 2022 non sono tornati i russi, che amano molto la città e la provincia, tradizionalmente, complice il clima di tensione internazionale. Una mancanza ben assorbita però dagli americani, arrivati più numerosi del solito in riva allo Stretto.



A trascinare i vacanzieri statunitensi sono, senza molti dubbi, le navi da crociera. Il cui ritorno è però ancora difficile da leggere. “Per capire se rimangono o il crocerismo è ancora un turismo mordi e fuggi dovremmo capire se sono cresciute le strutture ricettive. In città c’è una carenza di b&B, case vacanze e strutture di accoglienza in generale. Sono cresciute anche quelle? Hanno registrato più presenze? Purtroppo è un dato che non abbiamo”, spiega Blandina.

