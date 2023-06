Estate al Castello di Milazzo: da Enrico Brignano a Maurizio Battista

Presentato il cartellone degli eventi estivi a Milazzo, che punta tutto sulla cittadella fortificata dove saranno ospitati diversi eventi

MILAZZO – Ci si prepara ad accogliere l’arrivo della stagione estiva, nel milazzese dove si punta tutto sul Castello che ospiterà numerosi eventi e, soprattutto, artisti di spessore come Enrico Brignano e Maurizio Battista.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha infatti presentato il cartellone degli eventi estivi che sarà caratterizzato dallo slogan “Milazzo estate 2023 – Che bella storia”. La cittadella fortificata si prepara dunque ad accogliere l’afflusso di turisti previsto per la stagione estiva, grazie anche alla sinergia con sponsor come Liberty Lines e sponsor dal territorio con particolare riferimento al settore turistico.

«Abbiamo lavorato -ha dichiarato Midili- per far sì che Milazzo possa diventare nuovamente riferimento degli spettacoli estivi, ponendo al centro la nostra cittadella fortificata».

Anticipazioni su eventi e accoglienza dei turisti

Midili ha poi parlato di alcuni degli eventi più attesi: «Siamo riusciti a chiudere un cartellone di grande pregio che oltre ad accogliere artisti di grande livello come Maurizio Battista, Alice, Drusilla, Cicchella. Max Angioni e soprattutto Enrico Brignano, si caratterizzerà per importanti serate teatrali con la rassegna dei “Teatri di Pietra”, il doppio appuntamento con il Festival del cinema italiano ed il Milazzo Film Festival, l’apprezzata rassegna letteraria “Milazzo Cult festival” a Villa Vaccarino, ed ancora il magic circus festival “Contaminazioni” e i “Viaggi Notturni” sempre all’interno del Castello».

Atteso anche il ritorno del Mish Mash Festival, del Festival delle corali “Incanto Mediterraneo” e della rassegna “Milazzo chamber Music Festival”. Intanto presso la cittadella fortificata sarà installata una nuova tribuna che potrà ospitare 2000 persone, mentre per favorire gli afflussi turistici saranno attive delle tariffe speciali per i soggiorni presso gli alberghi e l’acquisto dei ticket per assistere agli spettacoli.