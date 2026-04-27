Estate Addosso 2026: ecco la graduatoria degli ammessi

Verso la sesta edizione dell'iniziativa promossa da Messina Social City

Il conto alla rovescia è iniziato. Messina Social City ha annunciato l’avvio della sesta edizione di “Estate Addosso”, il progetto che coniuga cittadinanza attiva, formazione e inclusione sociale. L’azienda speciale del Comune ha reso pubblico l’elenco provvisorio dei beneficiari.

Il programma, diventato ormai un appuntamento fisso, punta a offrire un’opportunità di crescita ai giovani residenti nel territorio comunale attraverso l’erogazione di borse di studio e inclusione.

Graduatorie online e verifica dei requisiti

I candidati potranno ora consultare la propria posizione e, se necessario, presentare eventuali osservazioni prima della stesura della graduatoria definitiva.

L’obiettivo, in continuità con le edizioni precedenti, è quello di coinvolgere i ragazzi in percorsi formativi in enti del terzo settore, aziende locali e uffici pubblici, permettendo loro di sperimentare una prima forma di impegno lavorativo e sociale durante la pausa estiva.

Un investimento sul futuro dei giovani

Il progetto “Estate Addosso” fornisce un supporto economico e funge da ponte tra il mondo della scuola e quello dell’impegno civico. Nei prossimi giorni, una volta definiti gli elenchi finali, inizieranno le procedure di abbinamento tra i beneficiari e i diversi partner aderenti all’iniziativa, per consentire l’avvio delle attività in coincidenza con la stagione estiva.