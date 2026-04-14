Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO

Redazionale. Appuntamento sabato 18 aprile con il candidato al Consiglio comunale di Messina e con Federico Basile
Redazionale. Così il candidato al Consiglio comunale di Messina Diego Indaimo: “A Paradiso c’è un’intera area che può rinascere: non solo 4000 mq abbandonati, ma un progetto più ampio che parte da qui e arriva fino all’Annunziata. Recupero delle case basse, nuovi spazi per vivere il quartiere e un obiettivo chiaro: rendere il mare finalmente più fruibile per tutti! Dall’ex Marina Sport alla piazzetta Maria Costa, ripensiamo insieme questo pezzo di città”.
Appuntamento sabato 18 aprile alle 11 a Paradiso. “Ne parliamo insieme, con Federico Basile. Vieni a dire la tua!”.
Comunicazione elettorale.
Mandatario Diego Indaimo.