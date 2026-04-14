 Indaimo: "Un incontro per la rinascita di Paradiso" VIDEO

Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO

Redazionale

Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO

martedì 14 Aprile 2026 - 09:55

Redazionale. Appuntamento sabato 18 aprile con il candidato al Consiglio comunale di Messina e con Federico Basile

Redazionale. Così il candidato al Consiglio comunale di Messina Diego Indaimo: “A Paradiso c’è un’intera area che può rinascere: non solo 4000 mq abbandonati, ma un progetto più ampio che parte da qui e arriva fino all’Annunziata. Recupero delle case basse, nuovi spazi per vivere il quartiere e un obiettivo chiaro: rendere il mare finalmente più fruibile per tutti! Dall’ex Marina Sport alla piazzetta Maria Costa, ripensiamo insieme questo pezzo di città”.

Appuntamento sabato 18 aprile alle 11 a Paradiso. “Ne parliamo insieme, con Federico Basile. Vieni a dire la tua!”.

Comunicazione elettorale.

Mandatario Diego Indaimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Effetto Scirocco tra alberi e pali caduti, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED