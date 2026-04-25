 Reggio Calabria Street Food Fest no stop: il 25 aprile 12 ore tra gusto e divertimento VIDEO

Reggio Calabria Street Food Fest no stop: il 25 aprile 12 ore tra gusto e divertimento VIDEO

Redazionale

Reggio Calabria Street Food Fest no stop: il 25 aprile 12 ore tra gusto e divertimento VIDEO

sabato 25 Aprile 2026 - 10:30

Redazionale. 48 specialità calabresi, siciliane e non solo. Il villaggio sul lungomare sarà aperto fino a domenica 26 aprile

REDAZIONALE – Reggio Calabria Street Food Fest, il ponte del gusto che unisce le due sponde continua. Oggi, 25 aprile, 12 ore no stop tra sapori e divertimento. L’ultimo weekend in cui degustare le 48 specialità calabresi, siciliane e non solo. Non mancano anche quest’anno gli arrosticini abruzzesi, le sfogliatelle napoletane e le bombette pugliesi che hanno accompagnato le scorse edizioni dello Street Food Fest messinese e calabrese.

reggio street food

Villaggio aperto fino al 26 aprile sul lungomare Falcomatà

Il villaggio allestito sul lungomare Falcomatà sarà aperto fino a mezzanotte di domenica 26 aprile. A raccontare questa seconda edizione reggina è il fondatore del Messina Street Food Fest e presidente di Eventivamente, Alberto Palella.

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Buon cibo, musica e intrattenimento

Il Reggio Calabria Street Food Fest festeggia il giorno della Liberazione: dalle 13 all’1 di notte sarà possibile visitare il villaggio con le 48 casette. Altri due giorni di buon cibo, quindi, ma anche musica e divertimento grazie ai tanti spettacoli che hanno animato il palco del villaggio. Dai giocolieri della Compagnia Joculares, ai dj set e le band musicali. Ecco nel video l’esibizione live de “Gli Approssimativi”.

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