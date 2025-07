Estate addosso, oltre 2mila richieste e 119 enti partecipanti: “Impegno da 5 milioni di euro”

La presidente di Messina Social City Valeria Asquini: "Non è solo un'esperienza formativa ma anche e soprattutto educativa". Entro un paio di giorni i primi inserimenti

MESSINA – Sono stati 2.035 le ragazze e i ragazzi ad aver presentato la richiesta per partecipare anche quest’anno al progetto “Estate addosso”, giunto alla quinta edizione e coordinato da Messina Social City. Un numero elevatissimo se si pensa che le ammissioni sono mille, per un totale di 119 operatori economici “ospitanti”. Se n’è parlato durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti, con ospiti l’assessora Liana Cannata e la presidente dell’azienda speciale, Valeria Asquini.

Asquini: “Impegnati per il triennio 5 milioni”

Cannata e Asquini hanno sottolineato ancora una volta l’impatto positivo dell’iniziativa sui giovani. Coinvolta la fascia d’età tra i 16 e i 25 anni, ma soprattutto disoccupati o inoccupati da almeno un anno. Poi i numeri. Asquini ha raccontato: “2.035 ragazzi hanno richiesto di partecipare. Mille gli ammessi. L’impegno economico, per una programmazione di 3 anni, è complessivamente di 5 milioni e 100mila euro. Gli enti ospitati sono 119. Questo significa che gli operatori economici da anni e in maniera crescente si mettono alla prova insieme a noi e ai ragazzi della città. Questa è un’esperienza formativa ma soprattutto educativa. A volte scoprono talenti nascosti o sfruttano quello già sconosciuti. A volte sono esperienze di straordinaria quotidianità, mettendosi in gioco”.

Asquini: “Entro qualche giorno i primi inserimenti”

“Tante – ha proseguito – sono state le possibilità per i ragazzi di sperimentare il mondo del lavoro. In alcuni casi gli enti hanno dato l’opportunità a ragazzi che si sono distinti di restare con contratti indeterminati. Sono in corso le ultime visite mediche e gli ultimi corsi formativi, visto che noi prevediamo che si arrivi all’ente già operativi. Tra domani e dopodomani ci saranno i primi inserimenti e il percorso è ben avviato. I numeri sono impressionanti”.