Etna Comics si avvicina, Ornella Muti tra gli ospiti d'onore - Tempostretto

A 40 anni dall'uscita al cinema di "Flash Gordon", l'1 giugno l'attrice romana sarà a Catania per l'attesa manifestazione

CATANIA – È una delle più belle e importanti attrici italiane di sempre e presto sarà a Catania, tra gli ospiti d’onore dell’undicesima edizione di Etna Comics. Giovedì 1 giugno Ornella Muti sarà al centro fieristico “Le Ciminiere”, per incontrare i fan e i visitatori che parteciperanno alla kermesse.

A più di 40 anni dall’uscita al cinema del kolossal americano “Flash Gordon”, che la consacrò star internazionale, l’attrice romana vanta un primato assoluto: il suo personaggio ‘Princess Aura’ di “Flash Gordon” ha sempre vinto tutti i sondaggi internazionali relativi alle figure femminili tratte dai fumetti e portate al cinema, riuscendo a spuntarla pure su la “Black Widow” interpretata da Scarlett Johansson.

Nessun’altra eroina, supereroina o cattiva dei fumetti che abbia preso vita sul grande schermo è infatti riuscita a competere con lei in quanto a fascino e sex-appeal. Ornella Muti è una musa senza tempo che ha ispirato l’arte. Ovviamente, il mondo del fumetto non poteva restare indifferente al suo personaggio, che rimane fisso nell’immaginario collettivo per doti artistiche, sex appeal e bellezza imperitura.

A Etna Comics 2023 quindi la nona arte del fumetto potrà incontrare la settima arte del cinema, soprattutto grazie a un sublime confronto tra Ornella Muti e Milo Manara (autore della locandina di questa edizione di Etna Comics) in programma proprio l’1 giugno in area Taboocom, nel giorno d’apertura dell’undicesima edizione del Festival.