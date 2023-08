Etna in attività, aeroporto di Catania chiuso fino alle 13 del 14 agosto - Tempostretto

La società di gestione: "Inibiti tutti gli arrivi e le partenze"

CATANIA – L’aeroporto di Catania rimarrà chiuso sino alle 13 di oggi, lunedì 14 agosto, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. “Tutti gli arrivi e le partenze – ha comunicato la società di gestione – sono dunque inibiti”. Rimarranno chiusi i settori di spazio aereo C1 e B3. I passeggeri sono stati invitati “di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea”. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto.