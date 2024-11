Etna in eruzione, “chi viaggia contatti le compagnie aeree”

"Situazione sotto controllo e chiusura fino alle 18 solo di un settore", fa sapere l'aeroporto di Catania

Etna in eruzione. Oggi, a causa dell’attività eruttiva, è stata predisposta la chiusura del settore A3 dell’aeroporto fino alle ore 18. Aggiornamenti in corso. “Le disposizioni non andranno a generare alcun impatto operativo sul traffico aereo odierno. Consigliamo comunque ai passeggeri di contattare le compagnie aeree per eventuali informazioni”, comunicano sempre dall’aeroporto di Fontanarossa.

Foto di repertorio.