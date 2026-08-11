Etna, l’aeroporto Fontanarossa resta chiuso e le compagnie “spostano” già le partenze

In attesa del bollettino delle 19, alcune aziende stanno già riprogrammando i voli del 12 agosto teoricamente in partenza da Catania, spostandosi su Palermo o Trapani

CATANIA – La situazione dell’aeroporto Fontanarossa, chiuso almeno fino alle 19 di oggi, è tutt’altro che vicina alla risoluzione. Lo scalo da giorni è alle prese con lo stop dei voli a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, che non accenna a fermarsi. E anzi la questione sembra essersi addirittura complicata, secondo quanto annunciato in mattinata da Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. (Nella foto, un’immagine dell’eruzione dal canale YouTube dell’istituto).

Etna, il comunicato di Ingv

L’Ingv, in un comunicato diramato alle 12.41 di oggi, ha infatti scritto: “L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, intorno alle ore 9:30 UTC è stata osservata la formazione di una nuova bocca eruttiva ubicata alla base della parete nord della Valle del Bove, a monte di Monte Simone, ad una quota di circa 2090 m. Sono in corso rilievi di personale INGV su terreno durante i quali verranno verificati lo stato di attività della bocca eruttiva di quota 2360 m e le caratteristiche dei campi lavici. Dall’ultimo aggiornamento delle 22:25 UTC di ieri, l’ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta elevata, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia”.

“Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell’area dei crateri Nord-Est fino alle 05:30 UTC circa di oggi e Voragine, successivamente, ad una quota compresa tra 2800 e 3000 m sopra il livello del mare. L’attività infrasonica è su livelli medi e alti; gli eventi sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezza variabile. I segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo mostrano trend compatibili con quanto comunicato in precedenza. Le stazioni GNSS di EPDN (Pizzi Deneri) e EINT (Intermedia) mostrano modeste variazioni in direzione W la prima e in direzione N la seconda”.

Le compagnie aeree “spostano” le partenze

Seppur scaglionati, diversi velivoli sono riusciti a decollare (stamattina regolarmente partito un volo Catania-Fiumicino) ma non ci saranno altre partenze finché non saranno autorizzati gli arrivi. Il prossimo bollettino si avrà alle 19. Ma c’è un caso legato alla scelta di alcune compagnie aeree, che stanno già riprogrammando i voli di domani (12 agosto), scegliendo Palermo e Trapani come aeroporti di partenza invece di Catania. Come testimoniato dalla pagina “Sicilia in Volo”, lo ha fatto, ad esempio, Ryanair, spostandosi proprio su Palermo e Trapani e non sulla più vicina Comiso. Tra le società che avrebbero già riprogrammato è citata anche Wizzair. Occhio, quindi, a siti, app e mail.

Schifani: “Potenzieremo Comiso”

E intanto a Palermo il presidente Renato Schifani è intervenuto sulla questione. Ha spiegato: “La Regione è intervenuta fin dalle prime ore dell’emergenza per garantire soluzioni alternative e ridurre al minimo i disagi per i passeggeri. Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili, rafforzando i collegamenti su gomma e su ferro verso gli altri aeroporti siciliani. Allo stesso tempo, questa emergenza conferma la necessità di potenziare ulteriormente il sistema aeroportuale dell’Isola e, in particolare, lo scalo di Comiso, sul quale abbiamo deciso di investire nuove risorse per aumentarne capacità e operatività”.