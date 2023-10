Europe Cup, Top Spin Messina impegnata a Karlsruhe - Tempostretto

Appuntamento in terra tedesca, nel weekend, per i ragazzi della Top Spin allenati da Wang Hong Liang, impegnati nell'Europe Cup

MESSINA – Cresce l’attesa per il gruppo A della seconda fase di Europe Cup di tennistavolo. La Top Spin Messina è pronta a partire direzione Karlsruhe, in Germania. Sabato 21 e domenica 22 ottobre il club messinese vivrà il nuovo appuntamento sul palcoscenico continentale; in questa stagione sarà l’unica rappresentante italiana in ambito maschile. Una spettacolare due giorni di gare che vedrà protagonisti tanti atleti. Niagol Stoyanov, Matteo Mutti, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti e Marco Rech Daldosso sotto la guida del tecnico Wang Hong Liang.

Antonino Amato

Si comincia domani, ore 13:30

Si comincerà subito forte, sabato alle ore 13.30, sfidando i quotati padroni di casa dell’ASV Grünwettersbach. Si tratta della testa di serie per aver vinto il proprio girone della prima fase di Europe Cup. La formazione tedesca può vantare tra le sue file grandi nomi. Ricardo Walther, Wang Xi e Tiago Apolonia, oltre a Deni Kozul, Rafael Turrini, Joon Shim e Aljaz Godec. Già nel pomeriggio, alle 18.30, la Top Spin Messina EuCI tornerà in campo per il secondo turno; si vedrà opposta al team polacco del KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów. Una squadra proveniente dalla Champions League, che schiererà l’ex Robert Floras. Di scena nella scorsa stagione nel campionato italiano con la maglia della Top Spin, Piotr Cyrnek, Daniel Bak e Park Jeongwoo. Domenica, alle ore 15, il terzo e conclusivo match del concentramento contro gli ungheresi del PTE Peac Kalo-Meh; anch’essi sono scivolati dalla Champions League all’altra competizione continentale. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming, come di consueto, sul sito Ettu.tv.

Da regolamento le squadre classificate ai primi due posti di ciascuno dei quattro gironi si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta per il round 3; quest’ultimo prevede incontri di andata e ritorno. Le terze e le quarte, a eccezione dei team già relegati dalla Champions League, proseguiranno il loro percorso in Europe Trophy.

Matteo Mutti

Il programma del girone A di Europe Cup-seconda fase:

21/10 ore 10 PTE Peac Kalo-Meh-KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów;ore 13.30 Top Spin Messina EuCI-ASV Grünwettersbach; ore 18.30 KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów-Top Spin Messina EuCI;

22/10 ore 10 ASV Grünwettersbach-PTE Peac Kalo-Meh; ore 15 Top Spin Messina EuCI-PTE Peac Kalo-Meh; ore 18.30 ASV Grünwettersbach-KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów.

Tommaso Giovannetti

