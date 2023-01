Europe Cup. Top Spin Messina eliminata dall'Hennebont - Tempostretto

Termina ai quarti di finale l'avventura europea del trio composto da Rech Daldosso e i fratelli Mutti. Dopo il 2-3 di Villa Dante netta sconfitta per 3-0 in Francia

HENNEBONT – Non riesce il miracolo alla Top Spin Messina che lascia ai quarti di finale la seconda competizione continentale. Dopo la sconfitta, subita in rimonta all’andata, per 3-2 a Villa Dante, il trio azzurro cede ai francesi del Gv Hennebont Tt anche in trasferta in modo più netto. Un 3-0 senza repliche per Marco Rech Daldosso, Matteo Mutti e Leonardo Mutti.

Il tecnico Wang Hong Liang oltre ai tre poteva contare in panchina anche su Danilo Faso, giovanissimo talento tesserato con la squadra del presidente Quartuccio che è stato convocato per premiarlo dei risultati ottenuti nelle ultime settimane. Recente infatti la sua vittoria nel “World Hopes 2022”, un torneo che metteva di fronte i pongisti più giovani e forti del panorama internazionale.

Terminata la campagna europea per la Top Spin Messina è tempo di pensare al prossimo appuntamento che sarà la Coppa Italia da disputare nel fine settimana a Castel Goffredo. Carrara, Genova e Norbello le contendenti, ogni incontro si svolgerà secondo la formula Olimpica: un doppio iniziale seguito da quattro singolari, e terminerà quando una delle due squadre avrà totalizzato tre punti.

Gv Hennebont Tt – Top Spin Messina 3-0

Nel primo singolare Leonardo Mutti cede a Kristian Karlsson per 3-0. Nel primo parziale scappa via il locale che si aggiudica il set per 11-9. Nel secondo Mutti ha una chance nel finale portandosi in vantaggio 9-8, ma viene rimontato e sorpassato al fotofinish. Nel terzo nuovamente corsa di testa per il pongista francese che chiude l’incontro.

Nel secondo incontro più equilibrio tra Matteo Mutti e Ioannis Sgouropoulos, ma il portacolori dell’Hennebont ha la meglio per 3-1. Primo parziale equilibrato sino al 6-6 poi prende margine il greco. Nel secondo prova a prendere il largo Sgouropoulos, Mutti rientra in partita ma nel finale il nuovo allungo regala il set all’avversario. Il terzo è il numero uno d’Italia a fare corsa di testa e mantiene il vantaggio fino a far suo il set per 11-6. Nel quarto sembra complicarsi la situazione per il pongista della Top Spin che inizia sotto 1-5, ribalta la situazione issandosi 9-6, ma il greco a quel punto trova una striscia di cinque punti consecutivi che gli fa chiudere il match in suo favore.

Nel terzo singolare, così come all’andata, Anders Lind affronta Marco Rech Daldosso. Ma stavolta l’azzurro non riesce a conquistare nemmeno un parziale. Nel primo dominio del pongista locale, nel secondo Rech Daldosso ha una reazione e si porta avanti 8-5. Il parziale termina ai vantaggi con la Top Spin che ha set point due volte, sul 10-9 e poi sull’11-10, ma non verranno sfruttati. Nel terzo equilibrio si rompe nuovamente in favore di Lind che chiude con un più tranquillo 11-7 e manda la sua squadra in semifinale.

Kristian Karlsson – Leonardo Mutti 3-0 (9-11 9-11 8-11)

Ioannis Sgouropoulos – Matteo Mutti 3-1 (8-11 9-11 11-6 9-11)

Anders Lind – Marco Rech Daldosso 3-0 (11-4 13-11 11-7)