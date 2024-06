Europee, il primo giorno l’affluenza a Messina è del 12,2%

Ecco i numeri anche per la provincia e per la Sicilia

L’affluenza per le europee il primo giorno. Sabato 8 giugno ha votato il 12,2% a Messina, come attesta il sito del ministero dell’Interno. I votanti sono stati 22.434.

In provincia l’affluenza è stata del 10,99%. In Sicilia il 10,76%. Al sud il 12,55%. Nelle Isole il 10,57%.

In Italia l’affluenza è intorno al 14,64 per cento. Si vota anche oggi dalle 7 alle 23. Poi si procederà con lo scrutinio.

Non sono possibili confronti con le precedenti europee, in quanto il 26 maggio del 2019 si votò in un’unica giornata.

